Siria. Raid israeliani su principali siti militari siriani, forti esplosioni udite a anche a Damasco

Israele “ha distrutto i principali siti militari in Siria” lanciando circa 250 attacchi dalla caduta del presidente Bashar al-Assad

Lo riporta la ong Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo la ong – che ha sede nel Regno Unito e si avvale di una vasta rete di fonti in tutta la Siria – Israele ha bombardato aeroporti, radar, depositi di armi e munizioni e centri di ricerca militare, e ha danneggiato le navi della Marina siriana attaccando un’unità di difesa aerea vicino al grande porto di Latakia, nel nord-ovest del Paese.

Forti esplosioni sono state udite a Damasco, poco dopo che la ong Osservatorio siriano per i diritti umani aveva riferito di circa 250 raid israeliani in Siria dalla caduta del presidente Bashar al-Assad, domenica. Secondo la ong, da domenica Israele ha preso di mira le principali installazioni militari siriane in tutto il Paese con l’obiettivo di distruggerle.

L’Iran ha condannato la “violazione” del diritto internazionale da parte di Israele con l’incursione dell’esercito nella zona cuscinetto del Golan siriano, territorio controllato dalle Nazioni Unite che separa la Siria da Israele e che dovrebbe essere smilitarizzato in base a un accordo del 1974. ”Questa aggressione è una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai.