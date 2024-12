Siria. Ribelli nominano Muhammad al-Bashirl nuovo premier. L’Europa blocca le procedure d’asilo

Al termine di un incontro tra il comandante del Dipartimento delle operazioni dell’opposizione armata, Ahmed al-Shara, e il primo ministro del precedente regime, Muhammad al-Jalali, che aveva il compito di gestire gli affari del governo e di organizzare il trasferimento di potere Muhammad al-Bashir è stato nominato nuovo primo ministro della Siria

Muhammad al-Bashir nato nel 1983 nella provincia di Idlib (nord-ovest), che ha due lauree in ingegneria e in giurisprudenza, da gennaio guida il gabinetto che amministra la regione di Idlib, controllata da Tahrir al-Sham sarà incaricato di formare un nuovo governo per gestire la fase di transizione. Lo riporta Al-Jazeera, secondo cui il nome è emerso durante un incontro tra il comandante del dipartimento operativo dell’opposizione armata, Ahmed Al-Sharaa, lo stesso Al-Bashir, e l’attuale premier, Muhammad Al-Jalali. Al nuovo capo dell’esecutivo spetterà il compito di definire le modalità del trasferimento dei poteri ed evitare che la Siria precipiti nel caos.

I governi di Germania e Austria hanno iniziato a bloccare le procedure d’asilo per i cittadini siriani. Stessa decisione è stata comunicata dai governi di Grecia e Svezia.

Dopo aver preso Damasco, l’opposizione armata siriana controlla completamente la provincia di Latakia, dove si trovano le basi militari russe, ha fatto sapere all’agenzia russa Tass una fonte nella provincia siriana. “Da ieri l’opposizione controlla completamente la provincia di Latakia, comprese le città di Tartus e Jable. Le forze armate dell’opposizione non hanno invaso e non intendono invadere il territorio delle basi militari russe, che operano normalmente”, riferisce la Tass.