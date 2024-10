Six Kings Slam, Sinner batte Alcaraz in tre set per 6-7 6-3 6-e sfata un tabù: nel 2024 è la prima volta 

L’azzurro, numero uno del mondo trionfa al Six Kings Slam, battendo Carlos Alcaraz in tre set per 6-7 6-3 6-3, portandosi a casa il ricco premio di 5,5 milioni di dollari

Di fatto è stata una rivincita, in questo 2024 Sinner infatti ha sempre perso contro il murciano, l’ultima volta, in ordine di tempo, un paio di settimane fa in finale a Pechino. Ma vista la giovane età dei due campioni, è una rivalità destinata a a durare a lungo, probabilmente la più lunga della storia del tennis che ricorda quella tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo in questo torneo si è classificato terzo grazie alla vittoria in due set (6-2, 7-6) sul maiorchino.

Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, a Riad in Arabia Saudita, la ricca esibizione con un premio di 5,5 milioni di dollari. “La mia rivalità con Alcaraz è un mix di tutto. Cerchiamo di spingerci al limite”, ha detto Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione del Six Kings Slam che ha vinto battendo lo spagnolo per la prima volta nel 2024.

“Sono felice di questa vittoria, di aver offerto a tutti voi un bello spettacolo. È questo il tennis, anche se a volte può essere lungo – ha aggiunto Sinner – Io e Alcaraz ci capiamo bene, andiamo d’accordo. Siamo buoni amici, cerchiamo di divertirci ogni volta che giochiamo uno contro l’altro. Finora i nostri sono sempre stati bei match, speriamo di andare avanti così”.