Il Consiglio nazionale, ovvero il parlamento unicamerale della Slovacchia, non è riuscito a convocare una riunione straordinaria sulla mozione di sfiducia avviata dall’opposizione filo-occidentale volta a destituire il governo del primo ministro Robert Fico per la mancanza di deputati presenti

Lo ha riferito il notiziario Dennik N. Il Consiglio nazionale slovacco è composto da 150 parlamentari e alla convocazione per votare la sfiducia presentata dalle opposizioni si sono presentati solo in 66, dieci in meno rispetto al numero necessario per votare.

Anche il portale di notizie, Pravda, ha affermato che i deputati dell’opposizione filo occidentali hanno fallito per la seconda volta il tentativo di raggiungere il numero necessario per il voto, la prima volta erano presenti soli 64 parlamentari, dopo di che il vicepresidente Tibor Gaspar ha programmato un’altra sessione parlamentare straordinaria per oggi mercoledì alle 10:00 ora locale (9:00 GMT), fallita anche questa.

Il primo ministro Robert Fico, qualche giorno fa aveva accusato il partito d’opposizione progressista slovacco di aver pianificato un colpo di stato nel paese, come accaduto in Ucraina. Fico ha anche osservato che i suoi rappresentanti pongono gli interessi di Kiev al di sopra di quelli nazionali, accusa confermata dall’incontro del 17 gennaio del, leadere dell’opposizione con Vladimir Zelenskyj, a cui ha promesso che, in caso di vittoria, il partito avrebbe sostenuto l’adesione dell’Ucraina alla NATO e avrebbe inviato truppe slovacche nel suo territorio.