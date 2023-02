Soldati ucraini  fuggono da Bakhmut: “Siamo usciti da questo inferno, la città è in fiamme”

Non è una ritirata quella dei soldati ucraini da Bakhmut, stanno proprio fuggendo da quello che definiscono un inferno, la città o quel che ne rimane, è in fiamme

In video è girato da un soldato ucraino che con il fiatone dovuto alla corsa per fuggire dice: “Siamo usciti da questo inferno, Bakhmut è in fiamme”. Zelensky nel suo ormai consuete messaggio serale ammette che la “Situazione al fronte è dura a Bakhmut, Vugledar e Lyman”, e messo di fronte all’evidenza dei tanti video che dimostrano la disfatta sul dell’esercito di Kiev, aggiunge: “L’esercito russo sta avanzando nelle regioni di Donetsk e Kharkiv”.