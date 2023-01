Soledar adesso e come era sei mesi fa: la città completamente distrutta dalla guerra vista dal satellite

Terribili immagini che dimostrano come la soluzione diplomatica sarebbe dovuta essere la prima scelta dell’Occidente, invece che l’ultima

Sui gruppi Telegram russi di supporto al Gruppo Wagner l’hanno chimata “mattatoio a Soledar”, a richiamare il tristemente noto “tritacarne Bakhmut”. Ecco come si presenta l’area urbana della città delle miniere di sale vicino a Bakhmut e che un tempo ospitava più di 10mila abitanti: le foto mostrano il tragico “prima e dopo”, Soledar sventrata e distrutta, completamente rasa al suolo.

Le due foto sono state scattate a sei mesi di distanza dal satellite: la prima l’1 agosto 2022 e la seconda il 10 gennaio 2023. Per chi volesse, su Google è possibile vedere ancora come “era” alle coordinate: 48.663700 38.091763.

Immagini crude che dimostrano come la guerra in Ucraina andava fermata in modo diplomatico prima che Soledar e tanti altri centri diventassero il cumolo di macerie che sono oggi, ma che mostrano anche come tante altre città potrebbero diventare se la guerra dovesse continuare ancora a lungo, come del resto si prospetta apertamente da Washington, Kiev e Mosca.