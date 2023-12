Sondaggio Financial Times: per gli americani Biden spende troppo per aiuti all’Ucraina

Quasi la metà degli elettori americani ritiene che gli Stati Uniti stiano spendendo troppo per gli aiuti all’Ucraina

E’ questo il risultato di un sondaggio pubblicato dal Financial Times. Il sondaggio condotto da FT-Michigan Ross rileva che il 48% degli americani ritiene che gli Stati Uniti stiano spendendo “troppo” in aiuti militari e finanziari per sostenere lo sforzo bellico di Kiev contro la Russia, mentre il 27% è convinto che Washington stia spendendo la “giusta quantità e solo l’11% che non stiano spendendo abbastanza. Come prevedibile i contrari ai finanziamenti a Kiev sono più numerosi tra i repubblicani.

Il sondaggio è stato pubblicato proprio quando a Washington si attende l’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in vista per chiedere a Joe Biden maggiori finanziamenti.