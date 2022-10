Sondaggio Ghisleri: PD crolla e diventa terzo partito, il Movimento 5Stelle sorpassa a sinistra. Meloni sale ancora

Debacle definitiva per il Partito Democratico che guidato dal dimissionario Enrico Letta fino al congresso continua a perdere strada e cadere in basso nel gradimento elettorale con le trovate di “resistenza” e “femminismo” contro il Governo Meloni. Sorpasso a sinistra dunque dal M5s di Giuseppe Conte, che almeno con il RdC hanno qualcosa da dire alle classi sociali più in difficoltà oggi in Italia.

Il sorpasso di Conte su Letta è stato dunque certificato ieri sera da Alessandra Ghisleri per Euromedia Research, durante la puntata di Porta a Porta.

Secondo le ultime intenzioni di voto sale ancora il partito della Premier Meloni, con Fratelli d’Italia al 28.4 % (+ 2.2% rispetto al risultato elettorale del 25 settembre), che si conferma primo partito italiano. Subito dietro adesso c’è Il M5S con il 17.3% grazie a una crescita dell’1.1%. Il Pd invece cede il 2% e scende alla terza posizione con il 17.0%.

Sale anche il gradimento della Lega, quarta, al 9.5% (+ 1.2%). Azione – Italia Viva, nella quinta posizione, sarebbe all’8.3% (+ 0.4%). Poi Forza Italia che scende al 6.7% (-1.4%). L’alleanza Verdi e Sinistra scende al 3.4% (- 0.1%), +Europa scende leggermente al 2.6% (-0.1%), Italexit di Gianluigi Paragone al 2.6% (+ 0.2%). Noi Moderati 0.8% (- 01%) e Impegno Civico rimane stabile a un desolante 0.4%

Secondo il sondaggio presentato a Porta a Porta indubbio il risultato degli schieramenti: il Centrodestra (FDI-LEGA-FI-Noi Moderati) raggiunge il 45.4%, mentre il Centrosinistra (PD-Verdi e SI – +Europa – Impegno Civico) si ferma al 23.4%.