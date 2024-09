Sondaggio New York Times: Trump avanti su Harris in Arizona, Georgia e Carolina del Nord

Gli elettori di tutta la Sun Belt affermano che Donald J. Trump ha migliorato le loro vite quando era presidente – e temono che una Casa Bianca con Kamala Harris non lo farebbe – ponendo le basi per una competizione straordinariamente competitiva in tre stati chiave

Lo scrive il The New York Times, pubblicando gli ultimi sondaggi condotti con Siena College. I sondaggi hanno rilevato che Trump è in vantaggio in Arizona e rimane in vantaggio anche in Georgia, due stati che nel 2020 aveva perso contro Biden. Nella Carolina del Nord, che non vota per un democratico dal 2008, Kamala Harris è dietro Trump con un margine ristretto.

I sondaggi di questi tre stati, condotti dal 17 al 21 settembre, hanno presentato un’ulteriore prova del fatto che in una nazione fortemente divisa, la competizione presidenziale si preannuncia come una delle più serrate della storia. Questi ultimi risultati del Times/Siena sono alcuni dei migliori risultati ottenuti da Donald Trump in questi stati da settimane, scrive Nate Cohn.

Arizona, Georgia e Carolina del Nord sono nella lista dei sette stati teatro di battaglia su cui si è concentrato il focus delle campagne di Trump e Harris sin dal Labor Day. La vice presidente ha mostrato una poca forza in diversi stati chiave del Midwest, inclusa la Pennsylvania, cosa che limita le sue speranze di diventare presidente.

Proprio l’Arizona, che Biden nel 2020 ha vinto con poco più di 10.400 voti, per Harris rappresenta una sfida importante, secondo il sondaggio infatti Trump qui è in vantaggio, col 50% contro il 45%. Un sondaggio del Times/Siena in agosto ha trovato la Harris in vantaggio di cinque punti percentuali.

Nella Carolina del Nord, dove Trump nel 2020 ha vinto con meno di 75.000 voti, oggi ha un leggero vantaggio sulla Harris, ottenendo il 49% dei voti rispetto al 47% della Harris. (Il sondaggio è stato condotto per lo più prima della notizia secondo cui Mark Robinson, il candidato repubblicano alla carica di governatore, aveva pubblicato post inquietanti in un forum di pornografia, che alcuni repubblicani temono potrebbero danneggiare Trump nello stato.)

In Georgia, stato nel 2020 vinto da Biden con poco meno di 11.800 voti, Trump coll 49% è avanti su Harris che è al 45%. Il margine di errore in ciascuno Stato è compreso tra quattro e cinque punti percentuali.