Sondaggio Piazza pulita: Lega 1°partito in salita, crolla il PD di Letta tallonato da FdI della Meloni

I sondaggi politici di Piazza pulita su dati di Index Research andati in onda ieri sera danno la Lega di Salvini primo partito seguito da un PD in calo e incalzato da F.d.I della Meloni

Anche Piazza Pulita il programma andato in onda ieri sera su LA7, condotto da Corroado Formigli, non proprio un simpatizzante della destra, ha dovuto ammettere che la destra in Italia, a prescindere se sia la governo o all’opposizione guadagna nei sondaggi.

I risultati del sondaggio di Index Research non lasciano adito a dubbi di alcuna sorta:

La Lega di Salvini in una settimana fa un salto in avanti dello 0,6% e si porta al 24% confermandosi primo partito italiano.



Il Pd del nuovo corso di Enrico Letta, esordisce con quasi crollo attestandosi con un 18% perdendo oltre un punto percentuale.

Al terzo posto c’è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che cresce dello 0,1% e si porta al 16,6%, insediando i Dem .

Al quarto posto per il Movimento 5 Stelle che con la annunciata conduzione di Giuseppe Conte guadagno l’0,8 e va al 15,3%.

A seguire Forza Italia è al 7% (in calo dello 0,1%); Azione di Carlo Calenda al 3,9% con Sinistra Italiana, che all’opposizione del governo Draghi, la tallona al 3,8% (+0,1%).

Perde ancora Italia Viva di Matteo Renzi che perde la stessa percentuale e rimane inchiodata al 2,8% mentre Più Europa è all’1,8% (in calo dello 0,4%).

Europa Verde è al 2,2% (+0,1%) e Cambiamo! di Giovanni Toti all’1,5%.

Infine inizia la discesa alla fiducia in Mario Draghi che è in calo di quasi un punto percentuale in due settimane: ora è al 63%. Quella nel suo governo è al 46,3% e cala di uno 0,4%.