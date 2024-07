Sono almeno 31 i morti degli attacchi russi contro varie città ucraine. Aeronautica ammette: missili russi sempre più difficili da intercettare

Sono almeno 31 le vittime e oltre 100 i feriti del massiccio attacco missilistico sferrato oggi dalla Russia contro varie città ucraine compresa la capitale Kiev

Colpito anche l’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev, “uno dei più importanti d’Europa”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. Oltre all’ospedale pediatrico, a Kiev è stata colpito un altro centro medico, dove a mezzogiorno risultavano morte almeno 17 persone. Undici persone sono morte anche nella regione di Dnipropetrovsk (centro-est), di cui dieci nella sola città di Kryvyï Rih, e altre tre vicino alla linea del fronte a est, a Pokrovsk, secondo le varie autorità. Più di 100 persone sono rimaste ferite.

L’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev, dopo attacco russo, e’ stato evacuato e manca energia elettrica, ossigeno e acqua, ha riferito il ministro della Sanità ucraino, Viktor Lyashko, come riporta la Bbc. I bambini in cura nella struttura – la più grande del suo genere nel Paese – saranno trasferiti in altri ospedali. “La cosa più importante oggi è non farsi prendere dal panico ma contribuire a salvare quante più vite possibile”, ha detto alla televisione ucraina in un’intervista sul sito dell’ospedale. Il ministro ha aggiunto che al momento dell’aggressione erano in corso tre interventi chirurgici. “E’ un terribile atto di terrore e mi vengono le lacrime agli occhi vedendo quante persone sono venute per aiutarci a ripulire”, ha detto ai giornalisti presenti sulla scena.

“Una parte dell’ospedale è stata distrutta e c’è stato un incendio in un’altra. È davvero molto danneggiato, forse il 60-70% dell’ospedale”, racconta alla Bbc Lesia Lysytsia, medico all’ospedale pediatrico Ochmatdyt di Kiev, colpito questa mattina dall’attacco russo. Lysytsia ha descritto l’impatto del missile come “come in un film”, con una “grande luce, poi un suono orribile”. Circa 20 bambini erano ricoverati nel reparto che è stato maggiormente danneggiato.

Il portavoce dell’aeronautica ucraina Yuri Ihnat, qualche ora dopo l’attacco missilistico russo ha ammesso che l’esercito russo continua a migliorare i suoi missili, che sono sempre più difficili da rilevare e distruggere. “I missili nemici sono dotati di funzioni aggiuntive, tra cui radar ed esche termiche. Nell’attacco di oggi, i missili da crociera volavano a quote estremamente basse, a volte a cinquanta metri, il che può ovviamente avere conseguenze terribili sul terreno”, scrive su Facebook. Contando i lanci della notte, quarantaquattro missili di diverso tipo sono stati lanciati lunedì in Ucraina e la difesa aerea ne ha intercettati trentatré.