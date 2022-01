Sospesi 1.913 medici e odontoiatri no vax, tra cui 38 a Catania e 10 a Palermo, ma i non vaccinati sarebbero 33.534

A Catania 38 medici sono stati sospesi e si aggiungono ai 10 di Palermo, ma in Italia il numero sale a ben 1.913, inoltre, secondo quanto ha comunica la Federazione nazionale degli ordini dei medici ce ne sarebbero altri 33.534



Sono attualmente 1.913 i medici e gli odontoiatri sospesi dagli Albi dei Medici e degli Odontoiatri italiani per non essersi ancora vaccinati contro il Covid-19, come disposto dal DL 172.

Sono i numeri comunicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, secondo la quale ben 33.534 degli iscritti, pari al 7,2% del totale, sulla piattaforma del Green pass risultano “inadempienti” verso la vaccinazione obbligatoria per la categoria, contro il Covid-19, comprensiva della dose booster, anche se al momento, come puntualizzato dal presidente Fnomceo Filippo Anello “si tratta di un dato grezzo che non fotografa la situazione reale, perché comprende, ad esempio, anche i colleghi che non possono vaccinarsi o che devono differire la dose per motivi di salute, quelli che sono risultati positivi al Covid e devono quindi posticipare l’appuntamento, quelli che sono in attesa del booster avendo già la prenotazione”. “E poi – conclude Anello – quelli che si sono vaccinati all’estero, e che non sono stati registrati sulla piattaforma italiana”.



In Sicilia l’Ordine dei medici di Catania ha sospeso 38 medici che ancora non si sono vaccinati e i nominativi verranno trasmessi al Nas per evitare che i sanitari possano continuare ad esercitare la professione. La decisione è stata assunta al termine della riunione del consiglio direttivo dell’Ordine.

I medici in questione sono stati già invitati a vaccinarsi ma nessuno di questi ha ultimato il ciclo vaccinale. Addirittura molti non avrebbero fatto alcuna dose ed emerge che c’è chi non ha mai risposto alle sollecitazioni dell’Ordine inviate per Pec.

A Palermo, un decina di dieci giorni addietro, l’Ordine dei medici ha comunicato di aver sospeso i primi 10 medici che non sono in regola con l’obbligo vaccinale. L’istruttoria era partita a dicembre scorso e adesso i provvedimenti, in base alle nuove procedure di accertamento dell’inadempienza e sospensione dall’esercizio della professione, sono diventati responsabilità degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provinciali. I medici sospesi non potranno percepire alcuna retribuzione o altro compenso. La validità della sospensione è collegata al decreto di emergenza emesso dal governo.

A Messina ancora non è scattato nessuna sospensione , ma quattro giorni fa, l’Ordine dei medici ha analizzato la posizione di 168 medici non vaccinati per i quali a breve sarà notificato lo stesso provvedimento dei colleghi. Anche in questo caso i sanitari erano già stati avvisati dall’Asp nelle settimane scorse, attraverso una comunicazione via pec ma, non avendo dato risposta all’Ordine, sono scaduti i termini e la sospensione è diventata obbligatoria.