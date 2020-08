Spadafora (ME). Ventenne uccide il padre nel sonno con diverse coltellate: arrestato

Tragedia nella notte: un uomo è stato ucciso nel sonno dal figlio con un coltello: arrestato dai carabinieri

È accaduto intorno alla 4 di questa notte in un’abitazione di Spadafora, in provincia di Messina. La vittima è un uomo di 59 anni M.P. è stato ucciso nella sua casa dal figlio M.G., di ventanni, che è stato arrestato per omicidio a causa di dissidi familiari. I carabinieri, allertati da una telefonata al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti in un’abitazione del comune tirrenico poiché era stato segnalato l’accoltellamento di un uomo.

I militari sono giunti sul posto insieme ai sanitari dell’ambulanza del 118, hanno trovato il cadavere di un 59enne originario di Messina, residente nel comune di Spadafora con la convivente e i 2 figli, di 20 e 17 anni.

I carabinieri hanno fermato sul posto il figlio di 20 anni della vittima, perché sospettato dell’omicidio del padre. Secondo una prima ricostruzione, nel cuore della notte, il 20enne armato di un coltello, avrebbe aggredito il padre nel sonno colpendolo con alcuni fendenti. Sembrerebbe che la vittima abbia provato a difendersi ingaggiando una colluttazione con il figlio prima di cadere a terra esanime.

Il ragazzo è stato arrestato per il reato di omicidio e trattenuto presso il Comando Compagnia Carabinieri di Milazzo per il prosieguo delle indagini, a disposizione della procura di Messina coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia.