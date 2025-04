Spagna al buio dalle 12.30: un incendio sul monte Alaric in Francia avrebbe danneggiato una linea di alta tensione

Poco dopo le 12.30 di oggi un massiccio blackout ha colpito l’intera Spagna, con effetti anche nel vicino Portogallo e in parte della Francia. Comunicazioni e attività commerciali bloccate. Si indaga per risalire alle cause

Un incendio che si è sviluppato sul monte Alaric, in Francia, che avrebbe danneggiato la linea di alta tensione tra Perpignan e l’est di Narbonana, potrebbe essere la causa del massiccio blackout. Lo afferma TVE, citando l’operatore elettrico REN.

L’interruzione della corrente ha creta il caos, le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia si sono fermare, i semafori sono andati in tilt e problemi anche alle linee telefoniche. Il massiccio blackout ha creato problemi anche agli aeroporti e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ferroviario è bloccato, come ha informato l’operatore ferroviario Renfe. I voli sono stati fermati negli scali di Madrid Barajas e Lisbona, mentre si riportano cancellazioni di voli a Barcellona-El Prat.

Anche le centrali nucleari del Paese (cinque con sette reattori in funzione) hanno smesso di produrre elettricità. Lo riferisce “El Pais” sottolineando che la misura è dettata da motivi di sicurezza, e che è interrotta la produzione e la fornitura di energia elettrica alla rete. Tuttavia, secondo fonti del Nuclear Safety Council (CSN), i sistemi interni di ogni impianto devono rimanere operativi e gli impianti utilizzano le apparecchiature diesel disponibili in ogni centrale nucleare.

Secondo lAgenzia cyber Ue: “Da prime indagini la causa è un guasto tecnico e non un attacco”. Enisa: “Monitoriamo la situazione, in contatto con le autorità”. L’Instituto Nacional de Ciberseguridad, l’istituto nazionale per la cyber sicurezza, che sta valutando la situazione, in un primo momento non aveva escluso un cyber attacco, cosa presa in considerazione anche dal ministro portoghese per la Coesione territoriale, Manuel Castro Almeida che, ai microfoni della Rtp, la Tv di Stato portoghese, aveva detto: “C’è questa possibilità, ma non è stata confermata”.

Anche secondo l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica (Enisa), le prime indagini sulla causa delle interruzioni suggeriscono un guasto tecnico piuttosto che un attacco informatico: “Per il momento l’indagine sembra evidenziare un problema tecnico o a un cavo”, ha detto un portavoce dell’agenzia in una dichiarazione inviata via e-mail a Bloomberg. “Tuttavia – aggiunge – l’Enisa sta monitorando da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità competenti a livello nazionale e comunitario”

Fermo anche lo sport: “Per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione e per garantire la sicurezza, l’interruzione generale della corrente elettrica che ha colpito la Spagna lunedì 28 aprile ha costretto alla sospensione delle sessioni diurne e notturne del Mutua Madrid Open”. Questo il testo dell’annuncio da parte degli organizzatori.

