Spalletti esonerato, via dopo la partita con la Moldavia. Gravina pronto a sostituirlo con Ranieri o Pioli

Luciano Spalletti stava facendo la conferenza stampa, quando un giornalista gli ha chiesto se si fosse sentito tradito da qualcuno nel corso della sua esperienza da c.t. della Nazionale, a quel punto si è fermato e visibilmente emozionato si è alzato dall’aula magna di Coverciano ed è andato via

È finita con l’esonero l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale italiana, il presidente federale Gabriele Gravina gli ha comunicato la decisione. “Ieri sera siamo stati insieme un bel po’ e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è. Devo assumermi le mie responsabilità, dalla federazione ho avuto tutto il supporto necessario”.

Queste le parole di Luciano Spalletti, di oggi pomeriggio al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri sono rientrati dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia a Oslo e dove stanno preparando la partita di domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Moldavia, secondo impegno del girone di qualificazione al prossimo campionato mondiale.

“Domani chiederò alla squadra di dimostrare quello che ho sempre chiesto loro – ha aggiunto – Ho visto molti calciatori sotto tono per quelle che sono le loro possibilità. Mi ha fatto male non aver tirato fuori il meglio da tutti. Sono dispiaciuto di me stesso. Sapevo che ci sarebbero stati dei momenti difficili. Dopo la Norvegia meritavo commenti anche peggiori e ho visto disponibilità e comprensione dalla stampa”.

“Io soprattutto quando le cose non vanno bene preferisco restare al mio posto, continuare a fare il mio lavoro. Però poi esonero è e devo prenderne atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto e ne devo prendere atto – ha detto ancora Spalletti -. Qualche risultato negativo è venuto fuori ed è giusto cercare il meglio tutti insieme. Visto che i risultati sono questi devo assumermi le responsabilità che ho ricevuto dalla federazione tutto il sostegno possibile. Anche se io avrei continuato devo accettarlo. Vincere e convincere domani sera sarà sicuramente importante per aprire il ciclo a chi verrà dopo di me. Io amo questa maglia, i calciatori che ho allenato, e domani sera chiederò loro di dimostrare tutto ciò che hanno. Non sono riuscito a farli essere il meglio di quelli che sono, ho visto tanti calciatori sottotono”

Il tempo stringe per cercare di non restare ancora una volta fuori dal mondiale ed è già scattata la caccia al suo successore, per la nazionale due edizioni consecutive senza mondiale sarebbe un disastro. Il nuovo ct dovrebbe essere Claudio Ranieri, con Stefano Pioli secondo favorito, che è alla guida dell’Al Nassr ma vorrebbe tornera in Italia, ma per un vincolo contrattuale deve restare in Arabia per ragioni fiscali fino al 10 luglio

Ranieri dopo avere conquistato di un posto in Europa League con la Roma, è andato a coprire il ruolo di consulente dei Friedkin, ma un anno fa ha detto che “Come ultimissima cosa mi piacerebbe allenare una Nazionale. Ho detto ‘una’ nazionale, eh, non ‘la’ Nazionale”.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità