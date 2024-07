Spari contro Trump mentre comiziava in Pennsylvania: sanguinava da un orecchio ma era in piedi

Donald Trump è stato colpito da spari ed è rimasto ferito all’orecchio destro mentre teneva un comizio in Pennsylvania

Diversi colpi di pistola si sono uditi circa cinque minuti dopo l’inizio del suo discorso, poco dopo le 18 a Butler, in Pennsylvania, una cittadina rurale a circa un’ora a nord di Pittsburgh. Trump sarebbe stato colpito ad un orecchio ed è caduto a terra, gli agenti dei servizi segreti sono prontamente intervenuti e lo hanno coperto.

L’ex presidente è stato visto sanguinare dall’orecchio destro, ma era in piedi e cosciente, infine ha alzato il pugno prima di essere portato via dal Servizi di sicurezza. La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento anche se in molti erano in preda al panico per gli spari uditi.