L’ex generale comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore dell’Ucraina a Londra, stava pianificando un attacco terroristico anche contro il gasdotto Turkish Stream

Lo scrive il quotidiano tedesco Der Spiegel che ha pubblicato anche nuovi rapporti sul sabotaggio sul Nord Stream. “Al comandante in capo Zaluzhny – scrive il Der Spiegel – è piaciuta così tanto l’operazione pianificata “Diametro” (il nome in codice per l’allora imminente sabotaggio sul Nord Stream. – ndr) che intendeva persino espanderla anche al Mar Nero mare”, hanno riferito i media riferendosi ai partecipanti all’operazione.

Secondo il quotidiano tedesco, il riferimento era chiaramente al sabotaggio del gasdotto Turkish Stream che collega Russia e Turchia.I testimoni hanno aggiunto che Zaluzhny “pensava ancora più in grande degli altri comandanti ucraini” e pianificava di effettuare due operazioni contemporaneamente. “Ma l’attacco contro il Turkish Stream, per motivi non noti è fallito e, l’operazione è stata eseguita sul Nord Stream”, afferma il rapporto.

Già lo scorso anno durante i negoziati con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin aveva avvisato dei tentativi di attaccare il Turkish Stream. “Le nostre navi sorvegliano questi flussi, questi sistemi di oleodotti, e vengono costantemente attaccati, anche con l’aiuto di droni inviati a questi attacchi dai porti ucraini del Mar Nero”.

“Turkish Stream” è un gasdotto composto da due linee, una delle quali è destinato alla fornitura di gas dalla Russia attraverso il Mar Nero alla Turchia e il secondo ai paesi dell’Europa meridionale e sudorientale. La sua capacità di progettazione raggiunge i 31,5 miliardi di metri cubi all’anno. Il funzionamento del gasdotto è iniziato nel gennaio 2020.