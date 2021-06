Sport. Gli “Uruk-Hai” squadra siciliana di “softair” in finale di coppa italia

Il Softair (nelle zone anglofone noto come Air Soft) è un’attività sportiva ludico / ricreativa, basata sulla simulazione più o meno fedele di vere azioni militari, senza tuttavia essere violenta: infatti ogni atto di violenza fisica o verbale è bandita

La ASD Hybleasoftair è un’associazione che pratica da ormai più di dieci anni l’attività del softair nella provincia di Ragusa. La squadra vanta oltre 40 tesserati che ogni domenica, mossi dalla loro passione, indossano mimetiche e imbracciano fucili (repliche fedeli delle controparti reali), per allenarsi in vista delle competizioni o semplicemente per trascorrere una domenica in amicizia.

Nelle edizioni 2017 e 2018 all’ “Arcadia Comics & Games” la squadra siciliana ASD Hybleasoftair, con enorme successo, ha potuto far conoscere a giovani e meno giovani questa meravigliosa disciplina basata sulla simulazione militare dando l’opportunità a chi volesse cimentarsi in prove di tiro statico e dinamico.



Nel corso degli anni gli Uruk-Hai (questo il nome con il quale si identifica la squadra), hanno partecipato ad innumerevoli competizioni e campionati, raccogliendo svariati primi posti e piazzandosi comunque sempre ai vertici delle classifiche. Proprio quest’anno la squadra ha ottenuto grandi soddisfazioni: la qualificazione alla finale di Coppa Italia CSEN 2020 che si terrà giorno 19 e 20 giugno a Santa Marinella (RM).

L’Accademia delle Prefi, presieduta da Salvatore Battaglia, ha omaggiato la squadra inserendola tra i Candidati a disciplina emergente sportiva per l’anno 2021. L’ambita Manifestazione e la consegna del Titolo, come di consuetudine, si svolgerà presso la Terrazza di Minerva nella prima decade di agosto nella sede dell’Accademia delle Prefi a Marina di Ragusa.

Salvatore Battaglia nato a Ragusa il 05/08/1957 Esperto Esterno della ditta C.R.E.A. di Ragusa nei due indirizzi di formazione: Domotica (settore elettronico/informatico) – Comunicazione e Marketing Aziendale diplomato in Ragioneria. Varie esperienze ed interessi nei seguenti settori: 1) Dirigente settore giovanile associazione culturale “quaderni iblei” anno 1984 –1988 2) editore e direttore del giornale “il picchio ibleo” anno 1985 – 1988 3) direttore del radio giornale “onda blu “ 1984 4) editore e direttore di una radio “radio club”. anno 1985 – 1988 5) direttore artistico tv locale “rete sei” anno 1986 6) regista teatrale di compagnie locali anno 1992 – 1993. 7) presidente e fondatore dell’accademia delle prefi (ass. culturale) anno 2005-2021 8) regista teatrale di compagnia locale anno 2006-07 9) presidente dell’associazione culturale officina 90 – anno 2008 -2010