Sposati da 69 anni muoiono alla stessa ora a distanza di un giorno, i nipoti: “è stata una bella storia d’altri tempi”

Due coniugi di Santo Stefano al Mare, Comune in provincia di Imperia, sposati da 69 sono morti alla stessa ora, ma a distanza di un giorno l’uno dall’altra. Si erano conosciuti quando avevano appena 6 anni ed hanno vissuto insieme, così come se ne sono andati

Maria Filippi e Severino “Rino” Panizzi, entrambi 92 anni, lei ne avrebbe compiuti 93 il 13 dicembre prossimo, originari della Valle Argentina, sposati da 69 anni, sono morti alla stessa ora ma con un giorno di differenza. La nipote Roberta Parodi racconta che i due si conoscevano dall’età di sei anni. “La loro – aggiungono i nipoti Manuela e Denise Panizzi, Marco e Roberta Parodi – è stata una bella storia, in un’epoca di consumismo affettivo”.

Severino è morto lunedì sera alle 22, la moglie Maria non sapeva nulla perché da quando il marito soffriva d’insonnia passava le notti in casa di parenti a pochi metri di distanza dalla loro abitazione. I nipoti raccontano le ultime ore di Maria: “Martedì mattina non ha chiesto nulla di lui e non ha voluto tornare a casa, come se avesse capito. Noi l’abbiamo lasciata tranquilla e a distanza di 24 ore esatte si è spenta anche lei. Maria ha dedicato tutta la vita a Severino e anche negli ultimi mesi che il nonno aveva problemi di tipo cognitivo, lo ha sempre sostenuto in silenzio”.