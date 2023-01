SS. 117 bis Gela-Piazza Armerina: scontro auto e camion muore una maestra 45enne, 4 feriti gravi

Tragico incidente mortale nella mattinata di oggi nello scontra tra un camion e un’auto una donna è deceduta e 4 persone sono rimaste gravemente ferite

E’ accaduto intorno alle 10,45 di oggi sulla SS. 117 bis Gela-Piazza Armerina. La vittima è Maria Carmela Di Bernardo, di 45 anni, originaria di Comiso, che insegnava religione ad Acate. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava una Peugeot 3008 con altre tre persone a bordo, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con camion Fiat che trasportava materiale ingombrante. Nel violentissimo impatto tutte le persone coinvolte sono rimaste gravemente feriti.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze arrivate da Gela, Niscemi e Piazza Armerina e due elicotteri di soccorso del 118, che hanno trasportato la 45enne all’ospedale di Catania, dove poco dopo l’arrivo è deceduta. In gravi condizioni anche la nipote della vittima, una ragazza di 20 anni, che è stata portata anch’essa in elisoccorso al Sant’Elia dove è stata sottoposta a intervento di neurochirurgia. Gli altri tre feriti sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali di Gela e Piazza Armerina. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia.