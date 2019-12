SS624 Palermo-Sciacca. Auto si ribalta e rimane ruote all’aria: feriti due anziani, Carabinieri sul posto

A causa dell’incidente che parrebbe essere autonomo, è stata chiusa una corsia con conseguente rallentamento del traffico

Incidente al Km 42 della SS 624 Palermo-Sciacca, all’altezza di Camporeale. Per cause ancora in corso di accertamento un grosso monovolume Chrysler Voyager di colore grigio ha perso il controllo ed ha invaso la corsia opposta dopo essersi ribaltato.

A bordo del monovolume due anziani che sono rimasti lievemente feriti. Ad occuparsene, il personale del 118 che è giunto sul posto ed ha trasportato gli anziani in un ospedale palermitano. Adesso toccherà ai Carabinieri effetturare i rilievi del caso ed appurare le dinamiche dell’incidente che parrebbe autonomo.

A causa dell’auto ribaltata è stata disposta la temporanea chiusura di una corsia, per questo si sono registrati ralletamenti nella marcia.