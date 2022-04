SS624 Sciacca-Palermo. Scontro tra due auto: perde la vita una 60enne, due feriti tra cui un bimbo di pochi mesi

Due auto che pare viaggiavano nelle stesso senso di marcia si sono scontrate, il bilancio è di una vittima e due feriti, uno dei quali è un bimbo di pochi mesi

È accaduto intorno alle di 15 di oggi al Km 82 della SS 624 Sciacca Palermo, meglio nota come Fondovalle. Le notizie sono ancora frammentarie, ma da una prima ricostruzione una donna 60enne di Sciacca sarebbe morta e due persone, una donna e un bimbo di pochi mesi sarebbero rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Una quarta persona sarebbe rimasta illesa. Sempre secondo le notizie trapelate, le due auto, una utilitaria Toyota e un suv, viaggiavano nelle stesso senso di marcia, quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e diverse ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti poi trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Sciacca.