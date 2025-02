Starmer propone 30.000 soldati europei in Ucraina. Cremlino: “Inaccettabile qualunque invio di forze britanniche ”

Il possibile dispiegamento di contingenti militari della Nato in Ucraina è motivo di preoccupazione e tutte le dichiarazioni in questo senso vengono attentamente monitorate dal Cremlino

Lo ha affermato il portavoce della presidenza russa Dmitrij Peskov riferendosi a “dichiarazioni ufficiali a volte contraddittorie del Primo Ministro britannico Keir Starmer”, che è pronto a presentare un piano britannico per inviare truppe in Ucraina come parte di una potenziale missione di mantenimento della pace .

“Ci preoccupa perché stiamo parlando dell’invio di contingenti militari di paesi della Nato in Ucraina e ciò assume un significato completamente diverso per la nostra sicurezza”, ha detto Peskov rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’ipotesi ventilata dal primo ministro britannico Keir Starmer di presentare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un piano per il dispiegamento di un contingente militare in Ucraina, come garanzia di sicurezza nel caso di un accordo di cessate il fuoco tra Mosca e Kiev.

Starmer sta pianificando di presentare un piano al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per inviare meno di 30.000 militari europei in Ucraina in cambio della protezione americana delle truppe, ha riferito il quotidiano Telegraph. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha definito che la proposta inaccettabile perché avrebbe coinvolto forze di uno Stato membro della NATO e quindi avrebbe avuto ripercussioni sulla sicurezza della Russia. “Questo ci preoccupa, perché stiamo parlando di inviare contingenti militari, del possibile, eventuale invio di contingenti militari dai paesi NATO in Ucraina”, ha detto Peskov ai giornalisti in un briefing quotidiano. “Questo assume un significato completamente diverso dal punto di vista della nostra sicurezza”, ha detto. “Lo stiamo monitorando molto da vicino”. La Russia ha ripetutamente affermato di opporsi alla presenza di truppe NATO sul territorio ucraino, con il ministro degli Esteri Sergeij Lavrov che ha sottolineato questa settimana come Mosca considererebbe ciò una “minaccia diretta” alla sovranità russa, anche se le truppe operassero lì sotto una bandiera diversa.

Il piano, che in realtà è anglo-francese, vedrebbe schierati meno di 30.000 soldati sotto il comando dei Paesi europei, schierati nelle città ucraine, nei porti e in altri siti infrastrutturali critici, come le centrali dovrebbe essere presentato dal primo ministro britannico Keir Starmer al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un incontro a Washington la settimana prossima. Lo scrive il Telegraph in esclusiva. Secondo fonti citate dal giornale, Starmer illustrerà nei dettagli come queste truppe potrebbero far rispettare l’eventuale accordo di cessate il fuoco e sosterrà che è nell’interesse degli Stati Uniti continuare a impegnarsi per impedire una terza invasione russa dopo la fine dei combattimenti.

Invece di inviare in Ucraina un contingente molto più numeroso, la missione si affiderà al “monitoraggio tecnico” – attraverso aerei di intelligence, sorveglianza e ricognizione, droni e satelliti – per fornire “un quadro completo di ciò che sta accadendo”, ha affermato un funzionario occidentale. La fonte ha aggiunto che l’operazione sarà supportata da una potenza di fuoco sufficiente a “individuare e respingere gli attacchi” al fine di riaprire lo spazio aereo ucraino e ripristinare i voli commerciali. Il Telegraph scrive che saranno inviate anche navi da pattugliamento nel Mar Nero per monitorare le minacce russe alle rotte di navigazione commerciale.

Il piano difficilmente sarà approvato da Trump, che ha più volte dichiarato che non invierà soldati americani sul suolo ucraino, aggiungendo che non sarebbe contrario che fossero gli europei ad inviare truppe, ma a titolo personale, escludendo l’art. 5 della Nato che prevede l’ingresso dell’Allenza in caso di attacco. Quest’ultimo particolare è ciò che fa traballare il piano, basterebbe infatti un piccolissimo incidente e i russi, come annunciato più volte non esiterebbero ad attaccare. Un simile scenario di fatto è ciò che vuole il partito europeo della guerra ad ogni costo.