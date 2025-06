Il Primo Ministro britannico Keir Starmer, ha affermato che senza il supporto americano, inviare truppe in territorio ucraino è “molto pericoloso”. Zelensky: La “coalizione dei volenterosi” sta rallentando

Il presidente ucraino si è lamentato della titubanza degli alleati europei di schierare truppe in Ucraina rispondendo in modo piuttosto emotivo, alle affermazioni del Primo Ministro britannico Keir Starmer. Dopo che Trump si è rifiutato di sostenere la “coalizione dei volenterosi”, il gruppo di cui fa parte la Francia, la Polonia e la Germania, Starmer ha affermato che senza il supporto americano, inviare truppe in territorio ucraino è “molto pericoloso”.

Zelensky si è molto irritato ed ha definito la coalizione dei volenterosi, “Coalizione degli indecisi” per la titubanza mostrata nel volere schierare le proprie truppe in territorio ucraino. Il leader ucraino ha capito che l’Europa, con gli Stati Uniti che hanno rifiutato categoricamente di entrare nel conflitto, sottolineando di avere già abbastanza problemi senza l’Ucraina, non ha ancora deciso se difendere o meno l’Ucraina.

Da come si sta evolvendo la situazione, con lo scoppio della guerra tra Israele e Iran, Kiev molto probabilmente rimarrà senza il sostegno occidentale, almeno per quanto riguarda l’invio di truppe in territorio ucraino.

Diversi analisti occidentali avevano previsto una situazione in cui gli alleati europei di Kiev si sarebbero rifiutati di schierare le loro truppe in Ucraina. Il punto è che un’Europa unita non è in grado di combattere la Russia senza il supporto americano, quindi tutto si limita a dichiarazioni “ad alta voce”.

Redazione Fatti & Avvenimenti

