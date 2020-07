Stasera ci sarà la Luna di Sangue: l’eclissi totale più lunga del secolo

In Italia l’evento è previsto a partire dalle ore 19:14 di stasera, quando la Luna di Sangue ci regalerà uno spettacolo magico e scenografico

Questo fenomeno planetario tingerà i cieli di rosso e produrrà buio intenso in tutto il pianeta. Le Agenzie Aerospaziali hanno fornito nuove stime per quella che è stata definita come “Luna di Sangue”.

Secondo gli astrofili e astronomi questo sarà uno spettacolo senza precedenti e sarà la più lunga eclissi totale di Luna del secolo. Ma le sorprese non sono ancora finite. Oltre ad assistere a questo evento astronomico che potrà essere osservato da ogni angolo d’Italia; contemporaneamente, nella stessa notte si verificherà anche un altro fenomeno astronomico: “la grande opposizione di Marte” che potrà essere osservato come non capitava dal 2003.



Questo evento durerà per esattezza 1 ora e 43 minuti. Mentre il fenomeno dall’entrata all’uscita della Luna nell’ombra della Terra durerà invece 3 ore e 55 minuti. Nell’attraversare il cono d’ombra della Terra, la Luna non riflettera’ direttamente la luce del Sole, ma si colorera’ nei toni del rosso, da un arancione ruggine al rosso intenso.

È uno spettacolo da non perdere, anche perché la Terra rimarrà al buio per 103 minuti e si potranno vedere nel cielo notturno ben “due palle di fuoco ” : la “Luna rossa” per effetto dell’ombra creata dall’eclissi totale e il “Pianeta rosso ” che trovandosi all’opposizione rispetto al Sole raggiungerà il massimo della visibilità il 31 luglio.

Quindi tutti con il naso all’insù nella notte tra il 27 e il 28 luglio per godere di questo spettacolo unico. Da non perdere anche Marte in grande opposizione. Questo evento secondo gli scienziati si ripeterà nel 2123.

La Luna che noi guardiamo oggi è la stesa che consolida gli uomini primitivi nelle notti più buie e pericolose. Shakespeare era illuminato dalla stessa Luna che filtra dalla nostra stanza. Gandhi durante il suo viaggio per l’India si sarà sicuramente soffermato a riflettere al chiaro di luna. La Luna, ovvero, questa piccola sfera che vista dalla finestra non è più grande di un pollice, rappresenta la bellezza del creato, ci tiene vicini anche quando paradossalmente sembriamo distanti gli uni dagli altri.

Per gli amanti della Luna ecco una serie di aforismi tratti da diverse opere e poesie degli scrittori più famosi:

“Quello che noi chiamiamo eclissi, non è altro che un bacio tra il Sole e la Luna”. (Cit. Rinaldo Sidoli)

“Ci sono solo due problemi da risolvere quando si va sulla luna: primo, come arrivarci; e secondo come tornare indietro. La chiave sta nel non partire prima di aver risolto entrambi i problemi”. (Cit. di Neil Amstrong)

“Luna. Astro supremo del sogno e del mistero, fiaccola destinata a illuminare le notti terrestri, ebbe sempre il fascino di attrarre gli sguardi e i pensieri. Sembra che regnando sull’Impero del silenzio, della pace, sua più misterioso, più solitario d’ogni altro: la sua luce bianca e gelida torna a rinnovare la prima impressione resta nel pensiero come rappresentante la notte stessa. Sin dalle più remote età, gli antichi avevano chiamata sovrana delle notti Diana dalla mezzaluna d’argento, Febea dalle bionde chiome”.

(Cit. Camille Flammarion).