Stati Uniti. Mike Johnson: “La Camera degli voterà un pacchetto di aiuti a Israele, che escluderà i fondi all’Ucraina”

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti voterà la prossima settimana su un pacchetto di aiuti da 17,6 miliardi di dollari per Israele, escludendo una proposta di 61 miliardi di dollari di finanziamenti militari per l’Ucraina

Lo ha detto il presidente della Camera Mike Johnson, gelando le speranze del presidente ucraino Zelensky. L’esclusione da parte della Camera dei finanziamenti per gli aiuti all’Ucraina complica gli sforzi in corso da parte dei leader del Senato per ottenere sostegno per un più ampio pacchetto combinato di aiuti Ucraina-Israele. Il pacchetto di aiuti da 110 miliardi di dollari proposto dall’amministrazione Biden , destinato sia a Israele che all’Ucraina, è diventato una resa dei conti politica al Congresso.