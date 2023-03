Stava scavalcando il cancello di un amico e una punta gli recide l’arteria femorale: 28enne muore dissanguato

La punta di una cancellata che stava scavalcando per andare a trovare un amico gli recide l’arteria femorale: 28enne muore dissanguato



È accaduto nella giornata di ieri 11 marzo, in un’abitazione in viale dei Partigiani d’Italia a Parma. La vittima è giovane di 28 anni, Michele Guzzo, consulente per un’azienda attiva nel campo della ristorazione a Forlì e chef diplomato all’Alma, la scuola internazionale di cucina che ha sede a Colorno, nel Parmense.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava scavalcando la cancellata dell’abitazione di un suo amico, probabilmente per andarlo a trovare, quando una punta dell’inferriata gli si è infilzata in una coscia procurandogli una ferita molto profonda, tanto che gli avrebbe reciso l’arteria femorale. Il giovane è comunque sceso dalla cancellata, ma dopo avere percorso pochi metri avrebbe perso i sensi ed è morto dissanguato. L’allarme è scattato intorno 9 quando la famiglia dell’amico del ragazzo lo ha visto riverso nel giardino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Indagini sono state avviate dagli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia scientifica che si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma del 28enne è stata trasportato in Medicina legale, a disposizione del pubblico ministero che dovrà decidere se eseguire o meno l’autopsia.