Stoccolma. Uomo entra in una scuola di Örebro è spara sugli alunni: 10 morti e 6 feriti. L’assalitore si sarebbe suicidato

Sarebbero 10 i morti e almeno sei le persone ferite trasportate al pronto soccorso dell’ospedale universitario di Orebro, ma secondo altri media, tra cui la tv pubblica Svt, i feriti sarebbero almeno quindici ma non ci sarebbero bambini

La sparatoria è avvenuta nella scuola per adulti Campus Risbergska in Svezia, un centro di formazione frequentato principalmente da immigrati, a 200 km a ovest di Stoccolma. La polizia ritiene l’assassino abbia agito da solo, ma non esclude la possibilità che avesse dei complici. Roberto Eid Forest, capo della polizia di Orebro, in Svezia, ha affermato inoltre che è stato escluso il movente terroristico dietro la sparatoria.

L’aggressore non era noto alle forze dell’ordine, hanno precisato le stesse fonti e quanto riportano i media svedesi citando la conferenza stampa della polizia, si sarebbe tolto la vita. I media svedesi Nerikes Allehanda, STV e Aftonbladet riferiscono che la polizia svedese ha fatto irruzione in un appartamento a Orebro che si ritiene sia collegato al sospettato dell’attacco al campus, mentre proseguono le indagini sull’attacco.

Sul posto oltre alla polizia che ha circondato la scuola, sono presenti diverse ambulanze. A settembre un adolescente era stato ucciso in una sparatoria simile in un’altra scuola a sud di Stoccolma.

Andreas Sundling, 28enne tra i testimoni oculari della sparatoria, ha raccontato di aver “sentito dei botti” e “visto molto sangue”. “La scuola è piena di poliziotti”, ha aggiunto Sundling, che si trova in un’aula dell’edificio, precisando all’Expressen che “ora siamo seduti qui in attesa di essere evacuati dalla scuola. Le informazioni che abbiamo ricevuto sono che dobbiamo restare e aspettare”.