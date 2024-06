Stoltenberg chiede agli alleati Nato 40 miliardi annui per Kiev. Crosetto: “L’Italia non è d’accordo a un impegno di questo tipo “

“Il pacchetto da 40 miliardi all’anno per l’Ucraina è un discorso posticipato. I 40 miliardi non ci sono, l’Italia ha detto che non è d’accordo a un impegno di questo tipo, che avrebbe significato per noi 3,5 miliardi all’anno aggiuntivi, dato che già facciamo difficoltà ad arrivare al 2%”

Lo ha detto il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, a margine della ministeriale Nato aggiungendo che “Quando raggiungeremo il 2%, discuteremo di ulteriori investimenti” Nella giornata di ieri, l’Ucraina è stata al centro della prima giornata della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi Nato, in vista del summit che si svolgerà a Washington dal 9 all’11 luglio e il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, aprendo i lavori ha ribadito l’appoggio totale della Nato all’Ucraina e chiesto ai ministri l’approvazione di un pacchetto di aiuti economici a lungo termine che possa aiutare Kiev “ad avere certezza del futuro e la stabilità per continuare a difendersi”. “La mia proposta è di concordare un impegno a lungo termine con una base di 40 miliardi di euro all’anno”, ha detto il segretario generale della Nato al suo arrivo alla riunione di Bruxelles.

“I 40 miliardi per l’Italia non sono in agenda, gli aiuti all’Ucraina continuiamo a darli, sto preparando il nono pacchetto” ha rispsoto Crosetto. “L’impegno per noi è raggiungere il 2% delle spese in difesa, che già è problematico per il nostro Paese, visti i vincoli europei. Non possiamo aggiungere altri obiettivi ambiziosi: non ho l’abitudine di prendere impegni che poi so di non poter rispettare e l’ho detto chiaramente”.