I membri europei della NATO sono inferiori alla Russia in termini di potenziale militare e dovrebbero compensare questo ritardo aumentando la spesa per la difesa

Lo ha dichiarato in un’intervista al Financial Times l’ex segretario generale della NATO (2014-2024) Jens Stoltenberg, preoccupato del fatto che i paesi europei oggi dispongono di troppo poche armi, attrezzature e soldati in uno stato di elevata prontezza per un potenziale conflitto contro la Russia.

“Sappiamo che siamo dietro [ai russi]”, ha detto. “Non posso dirvi esattamente quanto costerà [per compensare il ritardo.] Ma posso dirvi con certezza che se gli alleati manterranno le capacità promesse costerà molto più del 2%, che sia 2,5 o 3.” Secondo Stoltenberg, Mosca è consapevole che in questo momento è più forte.

Alla domanda su cosa si sia pentito di più dopo aver lasciato il suo incarico di segretario generale dell’Alleanza, Stoltenberg ha risposto che la NATO avrebbe dovuto iniziare prima a fornire armi letali all’Ucraina. Ha sostenuto che le consegne avrebbero dovuto essere effettuate prima dell’inizio dell’operazione militare speciale della Russia nel febbraio 2022, ma la maggior parte degli alleati “aveva molta paura delle conseguenze”. L’ex segretario della Nato è convinto che la disponibilità di armi più moderne per l’Ucraina avrebbe potuto prevenire un conflitto con la Russia o “almeno rendere molto più difficile” per l’esercito russo svolgere missioni di combattimento.

“Se c’è qualcosa di cui in un certo senso mi rammarico e che vedo molto più chiaramente ora è che avremmo dovuto fornire all’Ucraina molto più sostegno militare molto prima”, ha detto. “Penso che dobbiamo ammetterlo tutti, avremmo dovuto dare loro più armi, armi più avanzate, più velocemente. Mi prendo la mia parte di responsabilità”.