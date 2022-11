Stoltenberg: “Ratificare ingresso Nato di Svezia e Finlandia, sostenere militarmente Moldova e Georgia”

Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto che: “Finlandia e Svezia hanno mantenuto le promesse contenute nel memorandum firmato con la Turchia quindi è arrivato il momento di ratificare il loro ingresso” nella Nato.

“Allo stesso tempo – ha aggiunto Stoltenberg – Finlandia e Svezia sanno che dovranno lavorare con la Turchia per lottare contro il terrorismo nel lungo periodo”.

Il Segretario ha parlato alla 68/ma Sessione Annuale dell’Assemblea Parlamentare della Nato a Madrid, dove ha anche detto che una “lezione” che la Nato ha imparato dalla guerra in Ucraina è che “avremmo dovuto sostenere Kiev di più e prima. Avremmo potuto fare di più, prima dell’invasione. Nel 2015 Usa e Regno Unito hanno fornito addestramento alle forze ucraine”, addestramento che si è rivelato molto “utile” per contrastare l’invasione russa. “Serve lo stesso sostegno per la Moldavia, la Georgia e altri Paesi”, ha sottolineato Stoltenberg.