Stop definitivo al vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni, in Sicilia anche per la seconda dose

“Nel contesto epidemiologico mutato, il Cts, l’Aifa e le altre istituzioni sanitarie, hanno rivisto l’uso del vaccino AstraZeneca, che per quel che riguarda le prime dosi saranno riservate a coloro che abbiano un’età uguale o superiore ai 60 anni”



Questa la decisione comunicata dal coordinatore del Cts, Franco Locatelli, sull’uso del vaccino Astrazeneca in Italia, che dunque sarà somministrato solo per gli over 60. Per chi ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca, per la seconda si potrà usare, ma potrà optare per Pfizer o Moderna.

La Regione Siciliana invece ha deciso lo stop definitivo del vaccino Vaxzevria – Astrazeneca anche per il richiamo. No dunque anche alla seconda dose per tutti i soggetti al di sotto dei 60 anni.

La nuova direttiva arriva dopo i rari casi di trombosi che si sono verificati nelle ultime settimane. Gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, come seconda dose avranno Pfizer o Moderna. Anche il generale Francesco Paolo Figliuolo ha detto che “AstraZeneca si utilizzerà solo per gli over 60″, spiegando che ‘”attualmente abbiamo una platea di circa 3,5 milioni di over 60. Le seconde dosi sotto i 60 anni saranno effettuate con vaccini mRna, così come le prime dosi”.