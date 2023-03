Strage a Custonaci (TP). Nel violento scontro tra due auto sei persone sono morte e una donna di 34 anni è gravissima

Un tremendo impatto fra due auto nel tardo pomeriggio di ieri è costata la vita a sei persone ed una donna di 34 anni versa in gravissime condizioni

È accaduto intorno alle 19 di ieri domenica 26 marzo, sulla strada provinciale 16, in territorio di Custonaci su un rettilineo in località Lentina, che conduce all’innesto con la strada statale 187, proprio verso Custonaci, in provincia di Trapani. Le vittime sono sei: Vincenzo Cipponeri, 44 anni, di Custonaci che era alla guida dell’Alfa 159; i palermitani Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazia Ficarra, di 67, Matteo Schiera, di 72, Danilo Cataldo, di 44, e Anna Rosa Romancino, di 69. In rianimazione, all’ospedale di Trapani, è invece ricoverata Maria Pia Giambona, 34enne anche lei di Custonaci, la donna era a bordo dell’Alfa Romeo 159.

Secondo una prima ricostruzione, due auto, una Fiat Doblo’ e una Alfa Romeo 159, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Il Doblò con a bordo cinque delle vittime proveniva da Custonaci pare a velocità moderata, seguita da un’altra auto con a bordo altre tre persone, madre, padre ed una bambina che per miracolo non sono stati coinvolti nello scontro. L’Alfa 159 proveniva dalla direzione opposta e trecento metri prima dello scontro, il conducente, forse a causa di un avvallamento del manto stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo sbandando a destra e sinistra, fino a scontrarsi frontalmente col Doblò.

Nel violentissimo impatto le due vetture si sono accartocciate, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, provenienti da Trapani e Alcamo, per tirare fuori gli occupanti dagli abitacoli, sei dei quali, due donne e quattro uomini, sono morti sul colpo, solo Maria Pia Giambona è sopravvissuta ed è ricoverata in rianimazione nell’ospedale di Trapani. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono arrivate anche le ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per stabilire le causa dell’incidente.