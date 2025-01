Strage New Orleans, sono 15 i morti: il pickup noleggiato con la stessa app della Tesla esplosa a Las Vegas

È salito a15 morti e oltre 30 feriti, alcuni gravi, il numero delle vittime dell’attentato di ieri a New Orleans nella notte di Capodanno. Il killer Shamsud-Din Bahar Jabbar che è stato ucciso, era un ex militare Usa, in un video afferma di essersi unito allo Stato islamico. Per l’Fbi non ha agito da solo

Si Chiamava Shamsud-Din Jabbar di 42 anni, residente a Bend County, a sud di Houston, nel Texas, l’attentatore che alla guida di un pick-up ha travolto la folla che festeggiava il Capodanno a Bourbon Street, uccidendo almeno 15 persone e ferendone 30. L’uomo, secondo quanto riporta la Cnn, avrebbe pianificato di uccidere la sua famiglia e avrebbe fatto sogni che lo hanno ispirato a unirsi all’Isis e prima della strage, ha realizzato una serie di registrazioni video tra cui una in cui afferma di essersi unito all’Isis.

Sempre secondo quanto riportato da Cnn, che cita diversi funzionari a conoscenza delle indagini, Jabbar, cittadino statunitense e veterano dell’esercito che ha prestato servizio in Afghanistan, ha fatto riferimento nei video al suo divorzio e a come inizialmente avesse pianificato di riunire la sua famiglia per una “festa” con l’intenzione di ucciderli, hanno riferito funzionari informati sulle registrazioni. Ma Jabbar ha detto nei video di aver cambiato i suoi piani e di essersi unito all’Isis, facendo poi riferimento a diversi sogni che aveva fatto sul perché avrebbe dovuto unirsi al gruppo terroristico.

Il pickup, un Ford-150 bianco, usato per la strage era stato preso a noleggio il 30 luglio e il contratto sarebbe scaduto il 30 giugno del 2026 a luglio, attraverso la app Turo da un crto Rodrigo Baldmero Diaz. Lo riporta The Advocate, che cita fonti di polizia. L’Fbi sta indagando per determinare se il proprietario del veicolo sia stato coinvolto nella strage.

È emerso ch anche il cybertruck Tesla, esploso davanti al Trump Hotel di Las Vegasno, è stato noleggiato con la stessa app Turo del pickup di New Orleans. Secondo fonti della Abc, anche quello di Las Vegas potrebbe essere un attentato. Lo hanno detto fonti investigative a Abc, che hanno avviato un’indagine in cui ipotizzano questa ipotesi.

Nell’attentato con la Tesla a Las Vegas ci sono stati un morto e sette feriti. Il cybertruck sarebbe stato riempito di mortaretti e fuochi d’artificio. A insospettire gli investigatori la coincidenza tra l’incidente in cui era rimasto coinvolto un veicolo Tesla, la compagnia di cui è maggiore azionista Elon Musk, alleato del presidente eletto Donald Trump, e l’hotel di proprieta’ dello stesso tycoon.

Sempre secondo quanto riferisce la Cnn, sul pickup Ford-150 bianco, sarebbe stata trovata una bandiera dell’Isis e si indaga sul ritrovamento di bombe improvvisate. “Il nemico interno, nato in America, cresciuto nelle forze armate, ma con la bandiera dell’Isis nella macchina. Magari aiutato da qualche gruppo terroristico straniero, che lo ha usato come un Cavallo di Troia per penetrare le difese della nazione più in guardia al mondo, o da complici sfuggiti alla cattura”, ha commentato il presidente Usa, Joe Biden.

Secondo quanto riferito all’emittente statunitense Cnn da due fonti delle forze dell’ordine, il sospetto killer di New Orleans indossava equipaggiamento militare e trasportava una bandiera dell’Isis nel pick-up con cui ha falciato la folla. “Non crediamo che Shamsud-Din Bahar Jabbar sia il solo responsabile” della strage di New Orleans. Lo ha detto in conferenza stampa l’assistent special agent dell’Fbi Alethea Duncan.

Nel pick-up del killer inoltre sono stati trovati anche alcuni ordigni esplosivi rudimentali, descritti come ‘pipebomb’, erano nascosti all’interno di frigoriferi ed erano cablati per la detonazione a distanza. Lo riportano alcuni media Usa citando il bollettino di intelligence della polizia della Louisiana. Dentro il veicolo è stato rinvenuto anche un telecomando.