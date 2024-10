Strangola la moglie 24enne davanti ai figli di 4 e 6 anni che chiamano la zia e le mostrano il cadavere in videochiamata

Un 30enne ha ucciso la moglie, strangolandola nel letto matrimoniale al culmine di una lite casalinga davanti ai due figli piccoli di 4 e 6. L’uomo è stato fermato dai carabinieri

Il femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5, in un appartamento in via Caravaggio, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. La si chiamava Eleonor Toci, aveva 24 anni e non lavorava, che al culmine di una lite casalinga, è stata uccisa da marito, Lulzim Toci di 30 anni, bracciante agricolo di nazionalità albanese, che è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma: la sua posizione è al vaglio della procura di Santa Maria Capua Vetere.

A chiamare i carabinieri la cognata della coppia dopo aver sentito i nipotini che l’anno chiamato per telefono dicendo “Papà ha ucciso mamma” e mostrato il corpo in video. I militari dell’Arma si sono recati sul posto nei pressi dell’abitazione, dove hanno trovato l’uomo che vagava, che è stato quindi fermato e portato in caserma in attesa del magistrato della procura di Santa Maria Capua Vetere.