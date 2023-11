Striscia di Gaza: l’ospedale al-Shifa è un cimitero per l’impossibilità di seppellire i morti

L’impossibilità di seppellire i cadaveri dei pazienti morti sta trasformando l’ospedale al-Shifa di Gaza in un cimitero

Lo ha denunciato il portavoce dell’Oms Christian Lindmeier. Nonostante la possibilità di lasciare la struttura, secondo il portavoce circa 600 persone sono ancora nell’ospedale. “Intorno all’ospedale ci sono cadaveri di cui non è possibile prendersi cura o nemmeno seppellirli o portarli in qualsiasi tipo di obitorio. L’ospedale non funziona più come dovrebbe. È quasi un cimitero”, ha aggiunto Lindmeier.

Per evitare epidemie, nell’ospedale al-Shifa è stata scavata una fossa comune per seppellire 179 cadaveri che da giorni non venivano gestiti per mancanza di energia elettrica creando gravi problemi sanitari. Lo ha annunciato il direttore del più grande ospedale di Gaza. “Siamo stati costretti a seppellirli in una fossa comune”, ha detto Mohammad Abu Salmiyah. Fra i corpi sepolti, anche quelli di sette neonati e 29 pazienti che si trovavano in terapia intensiva e sono morti per lo stop alle attrezzature mediche dopo la fine delle riserve di carburante.