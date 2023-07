Su Odessa micidiale ondata di 19 missili russi, Zelensky: “non possiamo abbattere i Kh-22 e gli Onyx… troppo veloci”

La ritorsione di Mosca per gli attentati in Crimea si è concretizzata nella notte su Odessa, attaccata con una micidiale ondata di 19 missili tra cui i Kh-22 e gli Onyx, che per ammissione dello stesso Zelensky non possono essere abbattuti perché troppo veloci

I danni più appariscenti dell’attacco russo di questa notte sono quelli contro la cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, principale luogo di culto cristiano ortodosso della città. La Cattedrale della Trasfigurazione, situata nel centro storico di Odessa e protetta dall’Unesco, è stata distrutta”, ha dichiarato il ministero degli Esteri ucraino. Ma i danni più significativi sono stati arrecati alle strutture portuali.

l presidente ucraino Volodymyr Zelensky promette rappresaglia e su Twitter ha scritto che ci sarà una rappresaglia per gli attacchi russi su Odessa: “Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, contro una cattedrale…Non ci sono scuse per il male russo. Questo male perderà. E ci sarà sicuramente una rappresaglia contro i terroristi russi che hanno attaccato Odessa. Sentiranno questa rappresaglia”.

Ma Zelensky ha dimenticato che la distruzione russa di questa notte è la rappresaglia per gli attentati terroristici al ponte di Crimea e soprattutto all’uccisione del giornalista con bombe a grappolo. Il presidente ucraino quindi intende fare una rappresaglia alla rappresaglia, che sicuramente scatenerà un’altra rappresaglia di Mosca.

Zelensky accecato dall’odio si rifiuta di vedere la realtà dei fatti, gli attacchi in Crimea, non gli hanno portato alcun vantaggio ma ha dato ai russi il motivo per eliminare tutti gli accessi al Mar Nero che Kiev aveva.

L’imponente ondata di 19 missili contro la regione di Odessa, di questa notte quindi potrebbe non essere stata l’ultima e la stessa difesa aerea ucraina, come riporta Ukrainska Pravda, ha ammesso che l’antiarea ucraina non può abbattere i missili Kh-22 e Onyx, neanche con i moderni sistemi forniti dai partner internazionali, risultati inefficaci per “chiudere il cielo” sull’Ucraina: “La difficoltà di rilevare i missili da crociera Onyx russi è dovuta al fatto che volano a una velocità di oltre 3.000 km all’ora e a 10-15 metri sopra l’acqua”.

La città di è stata colpita la notte scorsa da almeno cinque tipi di missili russi. Secondo il Comando operativo Sud dell’esercito di Kiev, come riporta Ukrinform. I russi hanno nell’attacco a Odessa hanno usato missili Kalibr, Oniks, Kh-22, Iskander-K e Iskander-M. “solo nove missili sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea”, si legge in un comunicato. “Il resto ha causato la distruzione delle infrastrutture portuali…”, oltre a danni a edifici residenziali”.