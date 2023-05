Sui migranti è scontro. Ministro francese Darmanin: “Italia incapace di gestire crisi migratoria” e Tajani annulla viaggio in Francia

“Non andrò a Parigi per il previsto incontro con @MinColonna . Le offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro @GDarmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni”

Questo quanto ha scritto in un twitt il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il quale conferma che non andrà a Parigi per incontrare il ministero degli Esteri francese Gerald Darmanin, che in un’intervista a radio Rmc ha detto che “l’Italia è incapace di gestire la crisi migratoria” ed aggiungendo “Meloni, governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta”.

Parole inaccettabili per Tajan, quelle del ministero degli Esteri francese che poi forse rendendosi conto della “pesantezza” di quanto detto, corregge il tiro: “vogliamo lavorare con Roma”. Ma il ministro italiano non cambia idea: “non vado a Parigi”.