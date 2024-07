Sul red carpet di “Deadpool & Wolverine” con  Hugh Jackman e Ryan Reynods – VIDEO

Tour promozionale per i Ryan Reynolds e Hugh Jackman protagonisti di “Deadpool & Wolverine”. I due attori scherzano e si divertono mostrando la loro amicizia

A promuovere il nuovo film della Marvel c’erano e non poteva essere altrimenti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, attori e amici, che hanno improvvisato siparietti divertenti, a Londra come a Shanghai, Seul e Berlino. Non poteva mancare il regista e co-sceneggiatore, Shawn Levy, che tappa, dopo tappa, rivela ‘limitatissime’ anticipazioni. “Deadpool & Wolverine”, terzo capitolo della serie “Deadpool”, prende forma.

In attesa di spopolare nelle sale il prossimo 24 luglio, il cast è in fermento. A dare man forte al duo c’è anche la cattiva della compagnia, l’attrice britannica Emma Corrin. Al debutto con il Marvel Cinematic Universe, Corrin interpreta ‘Cassandra Nova’ ovvero la gemella malvagia del fondatore degli X-Men (Il Professor Xavier).

“È stato difficile da un punto di vista fisico rientrare nei panni di Wolverine all’età di 55 anni”, ha dichiarato Jackman sottolineando “che ne è valso davvero la pena”. Reynolds, 47 anni, sembra invece più preoccupato del futuro: “Sento di aver atteso tutta la vita per fare questo film. L’unico problema è che non so cosa diavolo dovremmo fare dopo”.

La trama? Wolverine torna dalla pensione per aiutare Deadpool, Wade Winston Wilson, a salvare il suo mondo. Nessuno spoiler. Il regista non si sbilancia più di tanto ma rassicura: “Il film sarà fedele ai personaggi, con performance mai viste in precedenza”.