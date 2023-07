Svelata la location dello spettacolo “Chiamatemi Ferdinandea”. Allestimento in spiaggia con platea da 500 posti

È la spiaggia di contrada Muciare la nuova location dello spettacolo “Chiamatemi Ferdinandea – Phantom Island la leggenda musicale” che andrà in scena dal 3 al 6 Agosto a Sciacca per la regia di Salvatore Monte

Dopo giorni di attesa è ufficiale che il palcoscenico naturale del nuovo spettacolo di Monte troverà posto nella spiaggia “della Fornace” che ospiterà questa nuova produzione teatrale che vede in campo un folto numero di artisti locali tra professionisti ed amatori.

Dopo Villa Calandrino, il complesso monumentale delle Giummare, il castello incantato, l’Oleastro di Inveges ed il sagrato della chiesa di San Calogero, adesso è la volta di una spiaggia che merita di essere riportata sotto i riflettori per diversi motivi tra cui la presenza del museo del Mare rimasto chiuso dopo la terribile alluvione del 2016.

“È una grande follia – dichiara Salvatore Monte – ma è tempo di riportare la giusta attenzione verso un sito della nostra città che merita di essere attenzionato. La platea per il pubblico sarà allestita in spiaggia mentre gli attori che racconteranno la leggenda dell’isola Ferdinandea, si muoveranno in acqua e sulla battigia per abbracciare un proscenio di circa 25 metri.

Sappiamo tutti bene, da tempo, che si tratta di una grande sfida che sta vedendo in campo l’impegno ed il lavoro innumerevoli tecnici e tanti appassionati che garantiranno l’accesso alla spiaggia ed un allestimento affascinante. Sarà nostra cura, durante la conferenza stampa che si terrà il 15 luglio raccontarvi tutto il lavoro che stiamo compiendo”.

Lo spettacolo vede la presenza di attori, ballerini, coristi e figuranti speciali. La prevendita dei biglietti avrà inizio venerdì a partire dalle ore 14:00.