Svelata la trama di “Riuscire a farvi ridere”. Nella commedia di Salvatore Monte entra l’attrice Patrizia Di Fede

Si unisce al cast dello spettacolo “Riuscire a farvi ridere”, a pochissimi giorni dal debutto, l’attrice e cantante Patrizia Di Fede che ha già collaborato, nel corso degli anni, con Salvatore Monte

Lo spettacolo dunque si avvale di una ulteriore collaborazione artistica che completa la squadra di attori, cantanti e ballerini che sabato 17 alle ore 21:00 e domenica 18 alle ore 18:30 calcherà il palcoscenico del Teatro “L’Idea” di Sambuca di Sicilia. Manca ormai poco, la compagnia è ai nastri di partenza ed alle prese con le prove generali dello spettacolo.

LA TRAMA

“È la storia di un attore che vuol mettere in piedi un one man show. Le sue prove però vengono continuamente interrotte da strani personaggi che lo inducono a cambiare radicalmente l’assetto della messa in scena. Lo spettacolo è frizzante, energico. Con questo show torniamo,dopo la fase pandemica, sul palcoscenico del Teatro “L’idea” di Sambuca. È tutto straordinariamente impegnativo ma se ci divertiamo noi… si divertirà anche il pubblico!”