Svezia: dal 1 luglio controlli più severi per le petroliere russe nel Baltico, ma Mosca le scorta con le sue navi da guerra

A partire dal 1 luglio, la Svezia ha annunciato nuove regole che inaspriscono i controlli nel mar Baltico sulle navi straniere, in particolare le petroliere considerate la “flotta ombra” della Russia

Lo ha dichiarato il primo ministro svedese Ulf Kristersson, specificando che procederà rafforzando la repressione della “flotta ombra” russa di petroliere impiegate per eludere le sanzioni sul suo commercio di petrolio. Una decisione pericolosa, la Russia già qualche giorno, ha iniziato a scortare le navi cargo in partenza dai suoi porti, che l’Occidente definisce “flotta ombra” e tenta di sequestrare con le sue navi militari e della guardia di frontiera.

La decisione di Mosca di effettuare la scorta è stata presa dopo l’ultimo tentativo della Marina estone, il 14 maggio scorso, quando due motovedette, appoggiate da un elicottero polacco, hanno tentato di fermare con la forza e ispezionare la petroliera Jaguar, battente bandiera gabonese, diretta al porto di Primorsk. In quel caso intervenne un caccia russo Su-35 che ha dissuaso i sequestratori e permesso alla petroliera di dirigersi verso le acque territoriali russe. Una mossa che ha messo in chiaro le intenzioni russe, pronti ad intervenire militarmente ai tentativi di sequestro. La Svezia deve quindi valutare la possibilità di uno scontro a fuoco. Inoltre le guardie di frontiera russe, per ritorsione hanno fermato una petroliera proveniente dall’Estonia, sequestrandola. Dopo questo fatto, gli estoni hanno evitato altre azioni simili.

Dopo le sanzioni imposte dall’Occidente, Mosca si è affidata a centinaia di queste navi, che operano con proprietà di vari Paesi aggirando la sanzioni. I governi europei beffati, hanno tentato di accusare le navi di danneggiare, deliberatamente o meno, i cavi sottomarini e di rappresentare una minaccia per l’ambiente marittimo, ma senza mai dimostrarlo. Ora arriva la dichiarazione del governo svedese con le nuove regole che “rafforzano i controlli sulle navi straniere richiedendo informazioni assicurative”. Ulf Kristersson, ha affermato che l’iniziativa “mira a combattere questa flotta e, così facendo, a migliorare la sicurezza marittima e la protezione ambientale”. Ma i russi non sono d’accordo.

