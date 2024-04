I leader della maggior parte dei paesi dell’UE mostrano “una notevole ipocrisia” riguardo al conflitto in Ucraina e alle sanzioni anti-russe

Lo ha affermato il ministro ungherese degli Affari esteri e delle Relazioni economiche esterne, Peter Szijjarto. Lo riporta la Tass. Durante gli incontri con gli elettori in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 9 giugno, il massimo diplomatico ungherese ha ribadito che il suo Paese non fornisce armi all’Ucraina, è favorevole a una soluzione pacifica del conflitto e non sostiene la politica fallimentare dell’Unione europea delle sanzioni. Ha aggiunto che, sebbene alcuni dei suoi partner non lo dicano pubblicamente, “esprimono il loro sostegno [a questo approccio] tramite messaggi di testo”.

“Purtroppo, a questo punto, tutta la politica europea, in particolare la politica di difesa, è caratterizzata da questo particolare tipo di ipocrisia”, ha detto Szijjarto in un discorso trasmesso in diretta su Facebook (vietato in Russia perché Meta è stata inserita tra le aziende estremiste).

Il ministro ha sottolineato che lo stesso approccio si riscontra anche nel settore dei combustibili e nella cooperazione energetica con la Russia. “C’è una notevole ipocrisia nel fatto che tutti agitano i pugni contro i russi, e poi – ops! – si scopre che hanno già creato una sorta di rapporto d’affari con loro alle nostre spalle. E poi iniziano a battere i pugni”, ha detto.

Inoltre Peter Szijjarto ha ribadito che tutte le speculazioni sulla possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina sono una strada pericolosa e ha ribadito che il suo Paese manterrà attivi i canali di comunicazione con Mosca, anche con l’obiettivo di trovare una soluzione pacifica al conflitto. Il ministro ritiene che il conflitto non possa essere vinto sul campo di battaglia. È anche convinto che prima o poi inizieranno gli sforzi diplomatici volti a risolvere il conflitto. “La domanda è quando finiranno le ostilità. Ogni giorno di conflitto porta solo più morti e distruzioni e aumenta il rischio che le ostilità si estendano ad altre aree”, ha concluso Szijjarto.