Taiwan accerchiata da aerei e navi cinesi, per Pechino un “Severo avvertimento alle forze separatiste”

Taiwan ha condannato le imponenti esercitazioni cinesi definendole “irrazionali e provocatorie”, ma per Pechino sono un “severo avvertimento” alle forze “separatiste” e non ha escluso l’uso della forza per riportare l’isola sotto il suo controllo

Grande preoccupazione degli Stati Uniti dopo che la Cina ha circondato Taiwan schierando aerei da combattimento e navi da guerra per “Esercitazioni” che ha definito un “severo avvertimento” alle forze “separatiste” dell’isola. Pechino non ha escluso l’uso della forza per riportare Taiwan sotto il suo controllo e le esercitazioni rappresentano il suo quarto round di “giochi di guerra” su larga scala negli ultimi due anni.

Secondo quanto riferisce la Cnn, il presidente di Taiwan Lai ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere le risposte alle esercitazioni cinesi nell’area. . Inoltre, ieri domenica 13 ottobre, il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che la portaerei cinese Liaoning è entrata in acque vicine allo strategico Canale di Bashi a sud di Taiwan, che separa l’isola dalle Filippine, e che prevede che la portaerei salperà verso l’Oceano Pacifico occidentale.

Lai ha rinnovato la sua promessa sulla protezione della democrazia di Taiwan. “Di fronte alle minacce esterne, vorrei rassicurare i miei compatrioti che il governo continuerà a difendere il sistema costituzionale democratico e libero, a proteggere la democratica Taiwan e a salvaguardare la sicurezza nazionale”, ha affermato il presidente in un post su Facebook, definendo le esercitazioni come “irrazionali e provocatorie” ed aggiungendo di aver inviato “forze appropriate” in risposta. Le isole periferiche amministrate da Taipei erano in “allerta elevata” e “aerei e navi risponderanno alle situazioni nemiche in conformità con le regole di ingaggio”, ha affermato il ministero della difesa di Taiwan.

Le esercitazioni, soprannominate Joint Sword-2024B, “mettono alla prova le capacità di operazioni congiunte delle truppe del comando del teatro”, ha affermato il capitano Li Xi, portavoce del comando del teatro orientale dell’esercito cinese. Si stanno svolgendo in “aree a nord, sud ed est dell’isola di Taiwan”. Le esercitazioni si stanno “concentrando su pattugliamenti, addestramenti al combattimento mare-aria, blocco di porti e aree chiave”, ha affermato Li. Hanno anche praticato un “assalto a obiettivi marittimi e terrestri”. Sono stati schierati jet da combattimento e navi da guerra, hanno affermato i media statali cinesi.

Quello di Pechino è un chiaro avvertimento al presidente separatista di Taiwan Lai, la Cina ha chiarito che le sue esercitazioni sono servite come un “severo avvertimento agli atti separatisti delle forze di ‘Indipendenza di Taiwan'”.