Taiwan. Nuove esercitazioni militari navali e aeree attorno all’isola: “Difendiamo sovranità e sicurezza”

L’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) ha recentemente condotto esercitazioni nello spazio aereo e in mare intorno all’isola di Taiwan, ha affermato oggi l’Eastern Theatre Command dell’EPL sul suo account ufficiale di WeChat.

“Recentemente, il PLA Eastern Theatre Command ha condotto esercitazioni in mare e nello spazio aereo con varie armi e servizi per aumentare la prontezza al combattimento, la funzione di pattugliamento e la capacità di operare in condizioni di combattimento reali”, si legge nel post. Secondo la dichiarazione, queste esercitazioni sono state una risposta a “un cambiamento nella situazione nello Stretto di Taiwan”.

“Le truppe dell’Eastern Theatre Command continueranno ad addestrare il personale per le operazioni di combattimento e difenderanno risolutamente la sovranità dello stato, la sicurezza, la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”, si legge ancora.

Dall’inizio di agosto, l’esercito cinese ha condotto diverse esercitazioni militari in risposta alle crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan, innescate dalla visita a Taipei della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi il 2 e 3 agosto. Immediatamente dopo questa visita, l’esercito cinese ha condotto esercitazioni militari su larga scala, inclusi lanci di razzi in sei zone intorno a Taiwan.