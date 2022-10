Tajani, nuovo Ministro Esteri: “Chiamerò il ministro Esteri di Kiev come primo atto”

La prima azione di Antonio Tajani la dice lunga sulla direzione che il governo Meloni ha intenzione di prendere in politica estera. Tajani come nuovo titolare della Farnesina – di Forza Italia – ha deciso che come primo atto telefonerà al collega ucraino Dmytro Kuleba, per esprimere “solidarietà e vicinanza a un Paese invaso dalla Russia che con il sostegno della Nato e dell’Ue sta difendendo la propria indipendenza”.

Lo ha annunciato lo stesso Tajani. Una dichiarazione netta, forse atta a mettere a tacere le polemiche sugli audio e le dichiarazioni di Silvio Berlusconi dove si parlava di un riavvicinamento al Presidente russo Putin ed in generale di una sorta di comprensione delle sue azioni.