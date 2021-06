Taormina. 17Enne vola in burrone con lo scooter: recuperato dai pompieri con difficoltà, è gravissimo

Un gravissimo incidente autonomi si è verificato nella notte, un 17enne è precipita in burrone con la moto ed è stato recuperato dai vigili del fuoco: gravissime le sue condizioni

È accaduto intorno all’una di questa notte, sulla tortuosa via Roma,a Taormina. Un diciassettenne residente a Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, stava percorrendo i tornanti della via Roma, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è volato giù nel burrone ad una profondità di 190 metri.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Catania che per riuscire a individuare il ragazzo hanno utilizzato un drone, poi per recuperarlo hanno fatto intervenire l’elicottero AB 412 da cui personale della Squadra alpino fluviale (Saf) del comando provinciale di Messina, del Distaccamento di Taormina e personale Sspr di Palermo, si sono calati per raggiungere il 17enne che è stato imbracato e sollevato sul mezzo e dopo le prime cure trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato. Le sue condizioni sono gravi