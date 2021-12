Taormina, 33enne cade con la moto nel fiume Alcantara mentre fa enduro e muore: inutili i soccorsi

Un 33enne insieme ad altri tre motociclisti, stava facendo un’escursione, ma è caduto con la moto da enduro nel fiume Alcantara ed è morto

È accaduto intorno alle 14 di oggi lungo il fiume della Valle dell’Alcantara. La vittima è Mario Tommasi, 33enne di Acireale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era insieme ad altri tre motociclisti ed avevano raggiunto il greto del torrente dal lato di Calatabiano, nel Catanese, per un’escursione in enduro, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto dentro il fiume, che in questo periodo è in piena attività e venendo poi trascinato dalle acque. A lanciare l’allarme sono stati gli altri motociclisti quando si sono accorti che il loro amico non c’era più.

Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti i Vigili del fuoco di Letojanni e Riposto e il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania che hanno recuperato il corpo del 33enne, ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Taormina, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo, anche perché Mario Tommasi era un esperto motociclista e al momento si escludono imprudenze da parte sua.