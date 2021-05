Taormina. Tragico scontro tra moto e una jeep: un 34enne muore sul colpo

Un incidente mortale si è verificato nella prima serata di ieri: nello scontro tra una moto e una jeep un giovane è deceduto

È accaduto intorno alle 19.30 all’incrocio della strada provinciale 10 e la strada statale 114, a Capo Taormina, in provincia di Messina. La vittima è Edoardo Liotta, 34 anni, originario di Giardini Naxos. Seconda una prima ricostruzione l’uomo era in sella ad uno scooter, quando per cause in corso di accertamento, uscendo da un curvone ha perso il controllo della moto e si è scontrato con una Jeep che proveniva dalla direzione opposta. nel terribile impatto, il 34enne sarebbe morto sul colpo.

Su posto sono arrivate le ambulanze del 118, ma a nulla sono serviti i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Illeso il conducente della Jeep.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Taormina, coordinati dal capitano Giovanni Riacà, mentre la polizia municipale si è occupata delle operazioni legate alla viabilità. La salma è stata trasportata al Policlinico di Messina ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.