Tar Liguria: “Illegittimo l’affidamento del Festival di Sanremo alla Rai. Dal 2026 serve una gara pubblica aperta a tutti”

La prima sezione del Tar della Liguria ha dichiarato illegittima la convenzione tra la Rai e il Comune di Sanremo per la concessione in affidamento diretto del marchio “Festival della canzone italiana” e dello svolgimento delle edizioni della kermesse a partire dal 2026, ordinando di procedere a gara pubblica tra gli operatori del settore

I giudici hanno deciso che il Comune di Sanremo, fatta salva l’edizione del 2025 già organizzata, dovrà bandire l’affidamento del festival con una gara aperta agli operatori del settore. La sentenza è stata pronunciata a seguito del ricorso della Je (Just entertainment) srl, società che riunisce i vertici delle case discografiche italiane, che aveva manifestato il proprio interesse ad acquisire i diritti del Festival.

L’edizione che si terrà tra circa due mesi, resta sotto la gestione Rai: “È evidente, infatti”, comunica il Tar in una nota, “che l’intervallo di tempo necessario per la predisposizione degli atti di gara e per lo svolgimento della stessa, in conformità a quanto stabilito con la presente sentenza, nonché per l’organizzazione del Festival e degli eventi collaterali da parte del concessionario del marchio individuato all’esito della procedura di evidenza pubblica, è del tutto incompatibile con lo svolgimento della manifestazione nel mese di febbraio 2025″. Per l’avvenire, invece, “il Comune di Sanremo dovrà procedere mediante pubblica gara, aperta agli operatori del settore interessati”.

”È una sentenza inaspettata, articolata e complessa.Insieme ai dirigenti del Comune e ai nostri consulenti legali, la approfondiremo con scrupolosa attenzione nei prossimi giorni, anche al fine di pianificare le migliori strategie per il futuro”, ha detto il sindaco si Sanremo, Alessandro Mager.